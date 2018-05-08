В ГП опровергли данные о затянутых экспертизах тел жертв крушения Ан-148

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148. Архивное фото

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Данные о необоснованно длительном проведении экспертиз тел погибших при крушении Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье не подтвердились, говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

Как написал депутат на своей странице в Facebook , в апреле этого года к нему обратилась мать погибшей в авиакатастрофе девочки. По словам парламентария, женщина не может похоронить дочь из-за долгого ожидания генетических экспертиз, при этом отмечается, что останки дочери должны были отдать родственникам в течение трех месяцев.

Швыткин сделал депутатские запросы на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, а также министра транспорта Максима Соколова с просьбой провести проверку и разъяснить, на какой стадии находится опознание и захоронение погибших.

"Доводы о необоснованно длительном проведении молекулярно-генетических экспертиз проверены и не подтвердились. По завершении экспертных исследований останки тел погибших будут переданы родственникам для захоронения ", — говорится в письме за подписью заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня, опубликованном в Facebook Швыткина.

В документе также отмечается, что сейчас Главное управление по расследованию особо важных дел СК России проводит необходимые следственные действия по установлению причин и обстоятельств катастрофы.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.