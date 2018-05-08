Потомки узников Собибора примут участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Родственники советского офицера Александра Печерского, который возглавил восстание в Собиборе, а также потомки узников этого нацистского лагеря примут участие в московской акции "Бессмертный полк" 9 мая, сообщает пресс-служба проекта.
Фильм Константина Хабенского "Собибор" вышел на экраны 3 мая. Он основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор", которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
"Семья Александра Печерского и потомки узников Собибора, которых удалось найти и собрать в Москве благодаря фильму "Собибор" Константина Хабенского, примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая. Из Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка советского офицера Александра Печерского. Также из Израиля и других стран мира соберутся семьи тех, кому удалось выжить в Собиборе", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Герои Собибора во главе с Александром Печерским, естественно, достойны быть в строю "Бессмертного полка". Эта картина создавалась для того, чтобы память об их подвиге не подлежала забвению, и они теперь навсегда заняли место в этом строю", – считает продюсер фильма Глеб Фетисов, чьи слова приводит пресс-служба.
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