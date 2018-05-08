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Общество

Потомки узников Собибора примут участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

Сюжет:
"Бессмертный полк" - 2018 (42)
11:5708.05.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фотоУчастники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Родственники советского офицера Александра Печерского, который возглавил восстание в Собиборе, а также потомки узников этого нацистского лагеря примут участие в московской акции "Бессмертный полк" 9 мая, сообщает пресс-служба проекта.

Акция Бессмертный полк в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Фильм Константина Хабенского "Собибор" вышел на экраны 3 мая. Он основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор", которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Семья Александра Печерского и потомки узников Собибора, которых удалось найти и собрать в Москве благодаря фильму "Собибор" Константина Хабенского, примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая. Из Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка советского офицера Александра Печерского. Также из Израиля и других стран мира соберутся семьи тех, кому удалось выжить в Собиборе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-конференция перед премьерой фильма Собибор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вместе они пройдут в колонне от Пушкинской площади с фотографиями своих отцов и дедов – участников восстания. Кроме того, во вторник они посетят выставку "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму", посвященную подвигу Печерского, в Музее Победы. Экспозиция организована Фондом Печерского. Также близкие люди героев увидят фильм "Собибор".

"Герои Собибора во главе с Александром Печерским, естественно, достойны быть в строю "Бессмертного полка". Эта картина создавалась для того, чтобы память об их подвиге не подлежала забвению, и они теперь навсегда заняли место в этом строю", – считает продюсер фильма Глеб Фетисов, чьи слова приводит пресс-служба.

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В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Главную роль в "Собиборе" исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма выступили Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская. Его выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.

Кадр из фильма Собибор
© Cinema Production (2018)
Хабенский рассказал, на кого рассчитан фильм "Собибор"
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также картину показали в Вашингтоне, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Совете Европы в Страсбурге, Праге и Братиславе. На 9 мая запланирована премьера фильма в Берлине.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" — международной медиагруппы, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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