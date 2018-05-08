ОНФ проведет патриотические мероприятия к 9 мая во всех регионах России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в преддверии Дня Победы проведут во всех регионах России патриотические мероприятия и акции, сообщила пресс-служба ОНФ.

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"Активисты ОНФ в преддверии Дня Победы инициируют проведение патриотических мероприятий и акций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и увековечивание подвигов Героев Отечества", — говорится в сообщении.

Так, во всех регионах пройдёт — а в некоторых уже началась — акция "Урок Победы – Бессмертный полк", в рамках которой ученики сами рассказывают о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, их подвигах, показывают архивные семейные материалы, письма, фотографии, награды и наградные документы.

"Это очень важная акция, которая дает возможность школьникам самим рассказать одноклассникам о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и их подвигах. В каждой семье есть герой, память о котором несут его родные и близкие. Мы помогаем школьникам записать аудио- и видеоролики с рассказами о своих родственниках в качестве заставок на региональных, местных теле- и радиоканалах", — цитирует пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

В 50 регионах проходит мониторинг "Вечные огни", в ходе которого "фронтовики" проводят субботники, приводят в порядок воинские захоронения и актуализируют данные о состоянии мемориалов. Всего, по данным ОНФ, в стране существует 4 330 мемориалов, из которых 26% функционируют постоянно, 74% — в праздничные дни и памятные даты.

"Патриотическое направление — одно из важнейших в работе Народного фронта… Вся информация о проектах содержится на обновленном сайте imena.onf.ru – это платформа региональных и федеральных патриотических проектов, которая также содержит обновленный реестр мемориалов "Вечный огонь", составленный активистами ОНФ впервые после долгих лет", – сказал Анисимов.

В числе других акций, которые проводит движение: мероприятия в рамках проекта ОНФ "Имя героя — школе" (28 регионов), акция "Победа в каждом доме" (проводит в 40 регионах команда "Молодежки ОНФ"), акция "Патриотическое граффити" (в 47 регионах).

Вместе с этим в 70 регионах активисты проводят отдельные региональные акции и инициативы: "Дневник Победы. Все для фронта" – экскурсии в музеи и на оборонные предприятия; "История эвакогоспиталей" – мониторинг зданий-эвакогоспиталей и госпитальных захоронений военных лет; "Рисунок Победы" – подготовка патриотических рисунков, которые передаются в детские и соцучреждения региона и другие.