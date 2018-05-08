На День Победы в российских парках воссоздадут атмосферу 9 мая 1945 года

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Департамент культуры Минобороны РФ в День Победы проведет масштабную культурную реконструкцию, в рамках которой в парках крупных городов России будет воссоздана праздничная атмосфера 9 мая 1945 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе военного ведомства.

"В шесть часов вечера после войны" в городских парках Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Рыбинска, Благовещенска зазвучат военные духовые оркестры и закружатся пары в нарядах 1940-х годов. Арт-проект "РиоРита – радость Победы" – первая сетевая культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Минобороны, на всех площадках проекта, расположенных в городских парках, прозвучат танцевальные мелодии 30–40-х годов прошлого века в исполнении военных духовых оркестров. Для достоверной передачи реалий того времени организаторы проекта опрашивали очевидцев, участвовавших в торжествах 1945 года.

"Для того чтобы в точности передать атмосферу, царящую 9 мая 1945 года, организаторы внимательно и бережно опрашивали очевидцев того памятного дня, и почти в каждых воспоминаниях присутствовали повсеместное ликование, музыка, танцы и сирень. Эти "маркеры" и легли в основу культурной реконструкции. Общее впечатление завершают аутентичные наряды 1940-х, в которых горожане приходят на танцплощадку", — добавили в Минобороны.