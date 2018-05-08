Адвокат предупредил крымчан о рисках поездок на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчанам небезопасно ездить на Украину, так как существует риск, что их превратят в политических заложников, заявил адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы крымских политиков, обвиняемых в госизмене на Украине.

"Последние недели у всех на слуху был скандал вокруг крымского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками, и его экипажа. Украинская власть продемонстрировала всему миру, как она будет поступать с любым жителем полуострова. Его превратят в политического заложника, над ним будут издеваться, его лишат фундаментальных прав. И это, заметьте, отношение к простым людям, никак не замешанным в политике", — сказал Могильницкий в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что визит крымских политиков на Украину может быть небезопасен для их жизни.

"Теперь представьте, что будет, если в Украину приедут люди, которые одним своим существованием угрожают действующей власти. Я не уверен, что они вообще доживут до суда. Но даже если доживут, то вряд ли смогут рассчитывать на справедливый суд и приговор", — сказал адвокат.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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