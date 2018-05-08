Роспотребнадзор сообщил число привитых от клещевого энцефалита россиян

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 1,5 миллиона жителей России на сегодняшний день привиты от клещевого вирусного энцефалита, от клещей обработаны более 16 тысяч гектаров земли, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Особое внимание при обработке территорий от клещей уделяется территории детских (летних) оздоровительных учреждений. В 2018 году запланирована обработка более 33 тысяч гектаров с проведением контроля качества этих работ.
Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Томской областях, Красноярском и Алтайском крае, уточняется в сообщении. В России зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 49 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.
Добавляется, что с 1 по 15 мая 2018 года Роспотребнадзор организовал работу Всероссийской горячей линии по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.