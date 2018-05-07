Руководителей управлений СК наказали за плохую работу с обращениями граждан

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил о неполном служебном соответствии руководителей двух территориальных управлений СК, еще двоим объявлены строгие выговоры за упущения в работе, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что такое решение Бастрыкин принял по итогам совещания "О состоянии работы по рассмотрению обращений граждан в следственных органах СК РФ".

"По результатам совещания объявлены строгие выговоры за упущения в работе руководителю следственного управления по Магаданской области Александру Тюменцеву, следственного управления по Владимирской области Александру Еланцеву, предупреждены о неполном служебном соответствии руководители следственного управления по Забайкальскому краю Юрий Русанов, следственного управления по ХМАО — Югре Анвар Ахмедзянов", — сказала Петренко.

По ее словам, председатель СК России дал им три месяца для исправления ситуации в названных регионах.

На совещании отметили тенденцию роста рассмотренных обращений граждан в последнее время — в 2017 году в Следственном комитете рассмотрено свыше 410 тысяч обращений, что на 8,1% больше, чем в 2016 году (379 тысяч).

Только в центральный аппарат СК России еженедельно поступает до 4 тысяч обращений, из них около 1,5 тысяч лично на имя председателя СК России, что говорит о необъективном или неполном рассмотрении доводов заявителей на региональном уровне, считают в ведомстве.

"Не секрет, что в значительном количестве (примерно треть) поступающих в следственные органы Следственного комитета обращений отсутствуют вопросы, относящиеся к компетенции нашего ведомства. Число подобных заявлений возрастает с каждым годом", — процентировала Петренко главу ведомства.

Председатель СК сообщил, что в первом квартале 2018 года поступило 34 394 таких обращения, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 14,5%. Бастрыкин напомнил, что СК — государственный федеральный орган и должен прилагать максимум усилий, чтобы поставленные в них вопросы были рассмотрены соответствующими компетентными должностными лицами.