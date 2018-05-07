Путин призвал снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству стремиться к достижению нулевого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в России к 2030 году, сообщается в подписанном президентом указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей… снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения (к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности)", — говорится в документе.