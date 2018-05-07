МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вступивший в понедельник в должность президента РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет)", — говорится в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".