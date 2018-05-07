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Общество

Путин поручил обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет

Сюжет:
Инаугурация Владимира Путина (121)
17:2007.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации на Соборной площади Кремля. 7 мая 2018Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации на Соборной площади Кремля. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вступивший в понедельник в должность президента РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин в четвертый раз возглавил Россию

"Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет)", — говорится в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Инаугурация Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.Избранный президент РФ Владимир Путин в рабочем кабинете перед церемонией инаугурации в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПосле того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.Избранный президент РФ Владимир Путин в Сенатском корпусе Московского Кремля перед церемонией инаугурации. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремль. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер (справа налево) на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.Министр обороны РФ Сергей Шойгу после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАмериканский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.Американский актёр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗнаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.Солдаты Президентского полка вносят знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНа трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (слева) во время церемонии инаугурации в Кремле
© РИА Новости / Александр Астафьев
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На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Светлана Медведева, Жан-Клод Килли и Наина Ельцина на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПосле произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Слева: председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Справа: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
S F
Мне щас 78, а можно до 80-ти ?
17:25
07.05.2018
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lmv72maxim
Я понимаю до 2024, а до 2030 он какое имеет право что либо поручать. Или он себе уже три срока подряд намерил.
17:41
07.05.2018
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