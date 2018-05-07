В Ростове-на-Дону в рядах "Бессмертного полка" пройдут до 100 тысяч человек

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Ростова-на-Дону. Архивное фото

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Ростова-на-Дону. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая – РИА Новости. Более 100 тысяч человек планируют 9 мая принять участие в шествии "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, ожидается, что оно будет одним из самых массовых в стране, сообщило правительство Ростовской области.

Как отмечал ранее координатор акции "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков, в прошлом году в акции приняли участие около 80 тысяч человек.

"Ожидается, что в 2018 году по улицам Ростова-на-Дону с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны пройдут более 100 тысяч человек. Это будет одно из самых массовых шествий в стране", — сообщает областное правительство.

"Движение "Бессмертного полка" в Ростове начнется после военного парада и прохождения военной техники в 11.00, а сбор участников акции начнется в 7.00 на площади Карла Маркса", — сказал замглавы области Вадим Артемов на совещании по подготовке ко Дню Победы.

На площади будут формироваться десять "коробок" с участниками "Бессмертного полка". Общая колонна, регулируемая и направляемая волонтерами, пройдет по улице Советской, через Театральную площадь, далее по Большой Садовой до пересечения с улицей Соколова.

"До праздника остались считанные дни, и мы должны учесть все нюансы, начиная от дежурства медперсонала в местах массового пребывания людей, заканчивая устройством мусоросборников и наличием биотуалетов", — подчеркнул Артемов.

Будете участвовать в акции "Бессмертный полк"? Конечно, для меня это уже традиция

В этом году пойду впервые

Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

Нет, у меня другие планы Результаты 21.3% Конечно, для меня это уже традиция

6.7% В этом году пойду впервые

48.5% Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

23.5% Нет, у меня другие планы Все опросы Голосовать

В период парада, шествия и во время массовых гуляний все экстренные службы области будут функционировать в усиленном режиме. На площади Карла Маркса, перед Театральной площадью, напротив Музыкального театра и в финальном месте шествия – около здания правительства области — будут установлены туалеты. Также будет организовано дежурство нескольких машин скорой помощи и точки продажи воды.

"Чтобы встать в строй "Бессмертного полка", не нужна специальная регистрация. Главное – принести плакат с фотографией или именем своего героя", — напомнил замгубернатора.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.