В Подмосковье ветеранам на дом доставили около пяти тысяч лекарств

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Около 5 тысяч лекарственных препаратов доставили на дом ветеранам-льготникам в 2018 году в Подмосковье, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Московской области.

"Около 5 тысяч лекарств доставили на дом ветеранам-льготникам Подмосковья с начала года. Всего порядка 200 человек получили медикаменты", – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

С 2015 года в регионе реализуется программа "Ветеран", в рамках которой лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения с доставкой на дом обеспечиваются ветераны-льготники. Доставка лекарств осуществляется в 25 муниципалитетах региона, уточнили в пресс-службе.

"Отмечается ежегодная динамика роста количества получателей данной услуги, с начала года мы осуществили более 800 доставок. Всего за время реализации программы было организовано более 5 тысяч доставок. С этого года бесплатная доставка лекарственных средств осуществляется как ветеранам ВОВ, так и одиноким, пожилым и маломобильным гражданам", — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Помимо адресной доставки, медикаменты по бесплатным рецептам можно получить более чем в 300 государственных аптечных пунктах. Работает и 7 круглосуточных аптечных организаций, к концу года планируется увеличить их число до 22, добавили в пресс-службе.