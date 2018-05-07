Власти заявили о росте прожиточного минимума в первом квартале 2018 года

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ за первый квартал 2018 года увеличилась до 10038 рублей, соответствующий проект постановления правительства опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения – на 2,5%, для пенсионеров – на 2,4%, для детей – на 3,7%", — сообщается в пояснительной записке.
По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9%.
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0% и 2,1% соответственно.