Власти заявили о росте прожиточного минимума в первом квартале 2018 года

Посетители у стенда Россия в XXI веке на выставке Россия, устремленная в будущее в Центральном Манеже в Москве. Архивное фото

Посетители у стенда Россия в XXI веке на выставке Россия, устремленная в будущее в Центральном Манеже в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ за первый квартал 2018 года увеличилась до 10038 рублей, соответствующий проект постановления правительства опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2018 года на душу населения 10038 рублей, для трудоспособного населения – 10842 рубля, пенсионеров – 8269 рублей, детей – 9959 рублей", — говорится в документе.

"Величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения – на 2,5%, для пенсионеров – на 2,4%, для детей – на 3,7%", — сообщается в пояснительной записке.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9%.

Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 3,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 101,5%. Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие – снижались.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0% и 2,1% соответственно.