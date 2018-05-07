Москалькова просит проверить случаи нарушения прав митингующих в Петербурге

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направит обращение в прокуратуру с просьбой проверить информацию, поступившую ей от омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Шишлова, о неадекватности мер, примененных к участникам несанкционированной акции протеста 5 мая.

"Ко мне поступило обращение уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, который считает, что меры, которые были предприняты по отношению к митингующим, были неадекватны той ситуации, в которой проходил митинг. Я попросила у него прислать все необходимые документы, я буду запрашивать прокурора о проверке этих данных. Кроме того, уполномоченный по правам человека говорит, что место долго не санкционировала муниципальная власть — департамент по работе с общественностью города Санкт-Петербурга. С этим я тоже хочу разобраться", — заявила Москалькова РИА Новости.

Уполномоченный уточнила, что обращений по поводу нарушений прав на несанкционированной акции в Москве ей не поступало. По ее данным, представители Росгвардии вели себя с задержанными корректно. "Людей, которых задержали, очень быстро опросили, и многих — у меня точных цифр сегодня нет — отпустили, которые привлекаются к административной ответственности. У меня пока нет обращений и жалоб о нарушении прав", — резюмировала Москалькова данные по Москве.

Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.

По данным регионального ГУМВД, всего в несанкционированной акции в Александровском саду Петербурга приняли участие около 2 тысяч человек, 200 участников были задержаны. Полицейские неоднократно предупреждали их о том, что мероприятие не согласовано, и просили разойтись, но протестующие вышли на Невский проспект. Шествие остановилось только в районе улицы Рубинштейна, где Невский был перекрыт бойцами ОМОН и грузовиками Росгвардии.