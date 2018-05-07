"Швабе" и МГУ намерены реализовывать проекты в области здравоохранения

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Реализовывать комплексные проекты в области здравоохранения на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ (МНОЦ МГУ) планируют холдинг "Швабе" и МГУ им. М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба холдинга.

Делегация МГУ посетила главный офис "Швабе", где руководство вуза ознакомилось с передовыми разработками холдинга, которые предполагается применять в совместных проектах.

"В числе ключевых вопросов представители "Швабе" и МГУ рассмотрели перспективы развития цифрового здравоохранения и неинвазивной лазерной медицинской диагностики на территории Центральной России, а также направления научно-технического сотрудничества", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, совместная работа будет нацелена прежде всего на повышение эффективности медицинской помощи, за счет внедрения высокотехнологичного оборудования и цифровых технологий в медицинских учреждениях центрального федерального округа.

"Сейчас рассматривается целый ряд различных проектов, в том числе для реализации в Тульской области, что пока находится на стадии обсуждения. Большая часть работы сосредоточится на площадке Медицинского научно-образовательного центра МГУ", — сказал Ожгихин.