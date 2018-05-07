КАЛИНИНГРАД, 7 мая — РИА Новости, Евгения Римко. Живущая в Калининграде ветеран Наталья Ивановна Тимченко (в девичестве – Перевай) не была на передовой: в начале войны ей едва исполнилось 17 лет, она – участник партизанского движения в Крыму.

Наталья Ивановна рассказала РИА Новости, как вступила в народное ополчение, подбрасывала листовки и как сложилась ее судьба после освобождения Крымского полуострова.

Комсомольцы-добровольцы

"Когда началась война, я как комсомолка, кандидат в партию, записалась в народное ополчение. В Кировском районе была станция Ислам-Терек. При Кировском райкоме партии было создано ополчение. Нас перевели на казарменное положение. Получили приказ сняться с места, а куда – никто не сказал. Погрузили хозяйство. Знаем только, что идем навстречу Красной Армии, на Джанкой. Неожиданно нам меняют направление – делаем остановку в селе Золотое поле", — рассказывает Наталья Ивановна.

Ее и еще двух молодых девушек распределили на ночлег в один из домов. Среди ночи они проснулись от рева моторов и увидели, как буквально под окнами проезжают фашистские мотоциклисты, проходят обозы. Так продолжалось весь день. Позже они узнали, что это были румыны. Прятать у себя комсомолок хозяйка дома опасалась, поэтому девушки с наступлением темноты решили уходить, только вот до родного поселка нужно было идти больше 30 километров.

"Трое суток я шла домой. Одеты были в то время очень плохо, бедненько. Вдруг слышу — машина гудит. Прикинулась как будто я бабушка какая, проезжает большущая машина, в ней сидят то ли немцы, то ли румыны. Он что делает – прямо рядом со мной проезжает, грязью меня так колесом обдал, прямо с ног до головы, только проехали, слышу – гогочут. Перепугалась до смерти. Слава богу, не остановились", — вспоминает тот эпизод Наталья Ивановна.

Надоело бояться

До дома добралась благополучно. В 41-м году все очень боялись. Приезжали немцы, устраивали облавы, в основном на молодых мужчин, увозили в неизвестном направлении, говорит она, но к 42-му году местные осмелели.

"И даже сначала мы не совсем понимали, что это была подпольная партизанская группа. Просто знали, что мы комсомольцы, защитники Родины, знали, что мы должны быть передовыми, а мы прячемся как мыши. Но собирались, нам передавали какие-то поручения" – сообщила Наталья Ивановна.

© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева Партизанский фронт в тылу врага

Как-то раз ее знакомый попросил подбросить листовку "надежным людям". Наталья не удержалась, посмотрела, что в ней.

"Раскрываю листовку, читаю: "Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком". А накануне зашла какая-то воинская часть – грязные, измотанные, чуть живые. И когда останавливались, нам двоих поселили, заставили маму стирать им белье. И мама кипятила им вещи, а на утро уже была листовка, а кто, откуда – непонятно", — вспоминает Наталья Ивановна.

"Боялись больше всего предательства татар, село было татарское. А почему мы их боялись – мальчишки, с которыми мы все время играли, дружили, танцевали – они вдруг все пошли в полицию. Мы так их боялись – не так немцев, как своих", — говорит женщина.

Конец войне

Война для Натальи Ивановны закончилась 12 апреля 1944 года, когда советские войска из Феодосии зашли в Кировский район и больше не подпускали врага.

"Боже мой, сколько ж было радости. Люди выскакивали на дорогу, приветствовали танки. Когда война закончилась, мы уже почти год свободно жили, у нас уже все было советское. Но после войны были такие люди, которые нас обвиняли, не хотели признавать ополчение, партизанщину", — вспоминает Тимченко.

В конце 45-го года Наталью вызвали в райком партии и исключили из кандидатов. У партработников возникли вопросы, почему она не эвакуировалась и осталась на оккупированной территории.

"Когда я зашла в райком партии и посмотрела на всех этих людей, я увидела, что начальник нашего партизанского отряда, который оставил нас в Золотом поле – сидит там. И я тогда не могла сказать, что это он нас там бросил на произвол судьбы, не предупредил, что нам нужно бежать", — рассказывает Наталья Ивановна.

Справедливость восторжествовала

Недавно Наталья Ивановна отметила юбилей – 95 лет. Поздравила ее вся большая семья – 10 внуков и 12 правнуков. Говорит, что своей жизнью довольна — после войны получила образование, работала в школе учителем начальных классов. Вышла замуж и воспитала пятерых детей – четверых своих и одного приемного, маму которого расстреляли немцы в упор на глазах у всего поселка.

В 1983-м году, когда похоронила мужа, переехала к сыну в Калининград. Связь с Крымом не теряла — вела переписку с местной газетой.

Всю группу подпольщиков признали партизанами только на 61-ю годовщину Победы. Справедливости помог добиться местный краевед.

На станции Ислам-Терек (сейчас Кировская) установлена мемориальная доска, посвященная подвигу партизанского отряда, на которой выгравированы имена всех его участников.

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