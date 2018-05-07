РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Ветеран рассказала, как в войну стала партизанкой в оккупированном Крыму

09:5707.05.2018
01761
© РИА Новости / Евгения РимкоВетеран Наталья Ивановна Тимченко (в девичестве – Перевай)Ветеран Наталья Ивановна Тимченко (в девичестве – Перевай)
© РИА Новости / Евгения Римко

КАЛИНИНГРАД, 7 мая — РИА Новости, Евгения Римко. Живущая в Калининграде ветеран Наталья Ивановна Тимченко (в девичестве – Перевай) не была на передовой: в начале войны ей едва исполнилось 17 лет, она – участник партизанского движения в Крыму.

Наталья Ивановна рассказала РИА Новости, как вступила в народное ополчение, подбрасывала листовки и как сложилась ее судьба после освобождения Крымского полуострова.

Комсомольцы-добровольцы

"Когда началась война, я как комсомолка, кандидат в партию, записалась в народное ополчение. В Кировском районе была станция Ислам-Терек. При Кировском райкоме партии было создано ополчение. Нас перевели на казарменное положение. Получили приказ сняться с места, а куда – никто не сказал. Погрузили хозяйство. Знаем только, что идем навстречу Красной Армии, на Джанкой. Неожиданно нам меняют направление – делаем остановку в селе Золотое поле", — рассказывает Наталья Ивановна.

Ветеран Нина Демешева
© РИА Новости / Евгения Римко
Калининградская легенда: ветеран Демешева об ужасах войны и чувстве юмора

Ее и еще двух молодых девушек распределили на ночлег в один из домов. Среди ночи они проснулись от рева моторов и увидели, как буквально под окнами проезжают фашистские мотоциклисты, проходят обозы. Так продолжалось весь день. Позже они узнали, что это были румыны. Прятать у себя комсомолок хозяйка дома опасалась, поэтому девушки с наступлением темноты решили уходить, только вот до родного поселка нужно было идти больше 30 километров.

"Трое суток я шла домой. Одеты были в то время очень плохо, бедненько. Вдруг слышу — машина гудит. Прикинулась как будто я бабушка какая, проезжает большущая машина, в ней сидят то ли немцы, то ли румыны. Он что делает – прямо рядом со мной проезжает, грязью меня так колесом обдал, прямо с ног до головы, только проехали, слышу – гогочут. Перепугалась до смерти. Слава богу, не остановились", — вспоминает тот эпизод Наталья Ивановна.

© РИА Новости / Евгения РимкоСтанция Кировская (Ислам-Терек)
© РИА Новости / Евгения Римко
Станция Кировская (Ислам-Терек)

Надоело бояться

До дома добралась благополучно. В 41-м году все очень боялись. Приезжали немцы, устраивали облавы, в основном на молодых мужчин, увозили в неизвестном направлении, говорит она, но к 42-му году местные осмелели.

"И даже сначала мы не совсем понимали, что это была подпольная партизанская группа. Просто знали, что мы комсомольцы, защитники Родины, знали, что мы должны быть передовыми, а мы прячемся как мыши. Но собирались, нам передавали какие-то поручения" – сообщила Наталья Ивановна.

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева
Партизанский фронт в тылу врага

Как-то раз ее знакомый попросил подбросить листовку "надежным людям". Наталья не удержалась, посмотрела, что в ней.

"Раскрываю листовку, читаю: "Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком". А накануне зашла какая-то воинская часть – грязные, измотанные, чуть живые. И когда останавливались, нам двоих поселили, заставили маму стирать им белье. И мама кипятила им вещи, а на утро уже была листовка, а кто, откуда – непонятно", — вспоминает Наталья Ивановна.

"Боялись больше всего предательства татар, село было татарское. А почему мы их боялись – мальчишки, с которыми мы все время играли, дружили, танцевали – они вдруг все пошли в полицию. Мы так их боялись – не так немцев, как своих", — говорит женщина.

© РИА Новости / Евгения РимкоФото Натальи Ивановны Тимченко в книге
© РИА Новости / Евгения Римко
Фото Натальи Ивановны Тимченко в книге

Конец войне

Война для Натальи Ивановны закончилась 12 апреля 1944 года, когда советские войска из Феодосии зашли в Кировский район и больше не подпускали врага.

"Боже мой, сколько ж было радости. Люди выскакивали на дорогу, приветствовали танки. Когда война закончилась, мы уже почти год свободно жили, у нас уже все было советское. Но после войны были такие люди, которые нас обвиняли, не хотели признавать ополчение, партизанщину", — вспоминает Тимченко.

В конце 45-го года Наталью вызвали в райком партии и исключили из кандидатов. У партработников возникли вопросы, почему она не эвакуировалась и осталась на оккупированной территории.

"Когда я зашла в райком партии и посмотрела на всех этих людей, я увидела, что начальник нашего партизанского отряда, который оставил нас в Золотом поле – сидит там. И я тогда не могла сказать, что это он нас там бросил на произвол судьбы, не предупредил, что нам нужно бежать", — рассказывает Наталья Ивановна.

© РИА Новости / Евгения РимкоФото Натальи Ивановны Тимченко
© РИА Новости / Евгения Римко
Фото Натальи Ивановны Тимченко

Справедливость восторжествовала

Недавно Наталья Ивановна отметила юбилей – 95 лет. Поздравила ее вся большая семья – 10 внуков и 12 правнуков. Говорит, что своей жизнью довольна — после войны получила образование, работала в школе учителем начальных классов. Вышла замуж и воспитала пятерых детей – четверых своих и одного приемного, маму которого расстреляли немцы в упор на глазах у всего поселка.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Политик: мы помним, кто остановил фашизм ценой своей крови

В 1983-м году, когда похоронила мужа, переехала к сыну в Калининград. Связь с Крымом не теряла — вела переписку с местной газетой.

Всю группу подпольщиков признали партизанами только на 61-ю годовщину Победы. Справедливости помог добиться местный краевед.

На станции Ислам-Терек (сейчас Кировская) установлена мемориальная доска, посвященная подвигу партизанского отряда, на которой выгравированы имена всех его участников.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

© РИА Новости / Евгения РимкоМемориальная доска на станции Кировская
© РИА Новости / Евгения Римко
Мемориальная доска на станции Кировская
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена