В центре Москвы 9 мая ограничат движение

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Движение в центре Москвы будет ограничено 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

Согласно сообщению, 9 мая с 6.00 до 14.00 будут полностью перекрыты Большая Никитская улица от площади Никитских ворот до Моховой улицы, Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Москворецкая набережная, Новая площадь от Малого Черкасского переулка до Старой площади, Ильинка от Биржевой до Старой площади.

Также, согласно схеме ограничения движения, с 9.00 до 22.30 9 мая будут полностью перекрыты улицы Волхонка от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда и площадь Тверской Заставы.