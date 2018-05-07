Сибирские хирурги исправили патологию у мужчины, раненного 20 лет назад

НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) спасли мужчину с тяжелой патологией, сформировавшейся у него после огнестрельного ранения 20 лет назад, сообщает учреждение.

В медицинском центре пояснили, что у 42-летнего жителя Барнаула после ранения сформировался артериовенозный сброс крови (переход крови из артериальной системы в венозную, минуя капилляры). За последние 20 лет в мировой хирургической практике описано всего восемь оперативных вмешательств при такой патологии, а в российской научной литературе описаний подобных вмешательств не встречается.

"На протяжении десяти лет меня беспокоила сильная одышка, я плохо переносил минимальную физическую нагрузку – последние полгода мог пройти не более 150–200 метров. Из-за слабого здоровья я давно не работаю. Большую часть времени я проводил в постели, жил на обезболивающих. Не единожды я обращался за помощью в медицинские учреждения Алтайского края, но врачи не брались выполнять операцию из-за сложности поражения", – цитирует клиника слова пациента.

Специалисты центра отметили, что за 20 лет у мужчины развилось повышенное давление в малом круге кровообращения с давлением в легочной артерии, достигающим 47–49 миллиметров ртутного столба при норме в 12–15 миллиметров. Также опасным осложнением стала аневризма — патологическое расширение кровеносного сосуда между артерией и веной.

Как отмечается в сообщении, "специалисты учреждения восстановили целостность сосудов пациента, выполнив протезирование: больному установили линейный шунт", а также выполнили ряд других действий.

В итоге, согласно контрольным результатам обследования, шунт работает нормально. У пациента нет сброса крови в венозную систему, давление в легочной артерии уменьшилось до 11–12 миллиметров. "После реабилитации у мужчины значительно возрастет толерантность к физическим нагрузкам, через полгода он сможет вернуться к полноценной жизни", – привели в центре слова сердечно-сосудистого хирурга Артема Рабцуна.