Вилинбахов рассказал, как оформляют приглашения на инаугурацию

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Председатель Геральдического совета при президенте РФ — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов рассказал, как оформляют приглашения на церемонию инаугурации и чем отличается специальная копия конституции главы государства.

В понедельник, 7 мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина.

По словам Вилинбахова, при оформлении приглашений на инаугурацию для гостей есть определенные принятые стандарты, которые всегда используются. "Как правило, используются изображение штандарта президента, и этого достаточно. Текст составляет служба протокола", — рассказал он.

После присяги президент получает символы президентской власти — специальную копию конституции, президентский знак и президентский штандарт.

"Конституция необходима, прежде всего, потому, что на ней приносится присяга, а остальное – это внешние символы власти, которые необходимы в любом нормальном, цивилизованном обществе. Президент – это самая высокая должность в государстве, и должны существовать различительные знаки, которые указывают именно на эту должность. Поэтому президентский знак и штандарт – это нормальные символы президентской власти", — отметил он.

Говоря о том, чем особенна копия Конституции, которую получает президент, Вилинбахов отметил лишь внешние различия от стандартного документа. "Конечно, она переплетена и напечатана не на такой бумаге, которую мы можем с вами купить в магазине. Но что касается текста, то он абсолютно такой же", — сказал он.

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