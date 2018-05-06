В сценарий инаугурации можно вносить изменения, заявил Вилинбахов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Председатель Геральдического совета при президенте РФ — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов рассказал в интервью РИА Новости, что в сценарий инаугурации всегда могут вносить частные изменения.

По словам Вилинбахова, в любой церемонии совершенствуются какие-то детали, делаются либо мягче, либо жестче.

"В церемонии всегда могут быть частные изменения. Но были все же принципиальные изменения. На церемониях вступления в должность (Михаила) Горбачева и (Бориса) Ельцина гости сидели в зале Дворца съездов. И, на мой взгляд, это было неправильно. Теперь все гости стоят, как и президент, который присягает на Конституции. Это было самое серьезное изменение в сценарии инаугурации", — сказал он.

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