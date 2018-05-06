Для главы России ничего сложного в инаугурации нет, заявил Вилинбахов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации президента России очень торжественная и ответственная, но достаточно простая по своим составляющим, ничего сложного для главы государства в ней нет, рассказал в интервью РИА Новости председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

"С одной стороны это очень ответственная церемония, торжественная, но с другой стороны она достаточно простая по составляющим частям. Церемонии всегда проходили в соответствии со сценарием, который был заранее проработан", — сказал он.

При этом, в случае необходимости служба протокола готова подсказать избранному главе государства.

"Ничего сложного нет. Но есть служба протокола, и если что-то нужно подсказать президенту, то они рядом. Их не видно, но в случае необходимости, сделают свою работу, потому что находятся рядом", — отметил Вилинбахов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.