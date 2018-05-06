Путин назвал движение "Волонтеры Победы" авторитетной организацией

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов всероссийского конкурса "Послы Победы" и назвал движение "Волонтеры Победы" мощной, авторитетной организацией.

"Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Всероссийского конкурса "Послы Победы" – лучших представителей добровольческого корпуса из разных регионов России. Отрадно, что за прошедшее время движение "Волонтеры Победы" выросло в мощную, авторитетную общественную организацию, объединившую в своих рядах молодых, энергичных, неравнодушных людей, подлинных единомышленников", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил Путин, в активе организации – внушительный список важных, по-настоящему добрых дел: поддержка ветеранов, работа по восстановлению исторических, ратных, культурных памятников, уход за воинскими захоронениями, участие в проведении шествия "Бессмертный полк", реализация других, не менее значимых проектов.

"Вы сами, по велению души и сердца выбрали эту нелегкую, но высокую миссию. И во многом благодаря вашей деятельности, подвижническому труду ваших товарищей нынешний год объявлен в нашей стране Годом добровольца и волонтера. Уверен, что с таким позитивным настроем, горячим желанием помогать людям вы непременно добьётесь намеченных целей. Желаю вам успехов и удачи. Поздравляю с великим праздником – Днём Победы!" — добавил президент.