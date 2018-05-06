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Общество

"Меня звали "Бухенвальд". Как девушки худеют до полусмерти

08:0006.05.2018
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© Фото : из личного архива Юли КозловойЮля КозловаЮля Козлова
© Фото : из личного архива Юли Козловой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Так и не похудела к лету" — в конце весны эта фраза для многих женщин звучит как приговор. Впрочем, некоторые ведут борьбу с собственным весом с таким остервенением, что теплое время года способны увидеть только из окна больничной палаты. Религией многих девушек-подростков становится анорексия, однако следование самым диким советам из соцсетей приводит не к фигуре мечты, а к непоправимым проблемам со здоровьем. РИА Новости разбиралось в причинах популярности "диет смерти".

Два яблока и водичка

Жительница Екатеринбурга Екатерина Калмыкова называет себя диетическим рецидивистом со стажем. Сейчас она работает фитнес-тренером и публикует в соцсетях видео своих тренировок, а также рецепты вкусных и полезных блюд. Однако совсем недавно даже вид еды вызывал у нее истерические приступы. "Примерно два года я была анорексичкой, — признается она. — Толстой я никогда себя не считала, но мне не нравился мой живот. Вместо занятий спортом я решила прекратить есть. В начальной точке весила 50 килограммов, в конечной — 37. При моем росте 176 сантиметров это катастрофа".

© Фото : из личного архива Екатерины КалмыковойЕкатерина Калмыкова во время голодания
© Фото : из личного архива Екатерины Калмыковой
Екатерина Калмыкова во время голодания

Источником знаний о питании для нее служили многочисленные группы в соцсетях. Каждое сообщество предлагает свою идеальную диету, поэтому остановиться на какой-то одной сложно. "Сначала я отказалась от мяса, потом — от молочной продукции. В период самой жесткой анорексии ела два яблока в день и пила водичку. Боялась позволить себе даже лишний огурец: думала, разнесет от него", — вспоминает Екатерина.

По ее словам, голода она не чувствовала. "У меня на два с половиной года пропал менструальный цикл. Я постоянно рыдала, выпадали волосы. На теле возникали какие-то синяки, не заживавшие месяцами. Видимо, очень сильно нарушилось кровообращение. Мама плакала каждый день: невыносимо смотреть, как на твоих глазах умирает дочь. Но я очень упертый человек, никто меня переубедить не мог. Попытки кормить меня насильно приводили к истерикам", — признается екатеринбурженка.

И добавляет, что вроде бы приближалась к фигуре своей мечты, однако радости не испытывала. "Есть картинки, где худая девочка смотрит в зеркало и видит толстую. У меня именно так и было. Брат меня называл "Бухенвальд", а я рассматривала себя и думала: "Ну вот на животе еще жирок уберу, сбоку что-то торчит", — говорит девушка. Дойдя до крайнего истощения, она задумалась о своем образе жизни, понемногу начала расширять рацион и в итоге вернулась к прежним параметрам, хотя расстройство пищевого поведения оказалось хроническим.

© Фото : Instagram-аккаунт Екатерины КалмыковойЕкатерина Калмыкова
© Фото : Instagram-аккаунт Екатерины Калмыковой
Екатерина Калмыкова

Бабочки в голове

"Анорексички" — активное движение экстремально худеющих девушек. Часто все начинается с посещения соответствующих групп во "ВКонтакте". По запросу "анорексия" в соцсети сейчас можно найти почти 700 сообществ. Многие насчитывают десятки тысяч пользователей, в самом популярном — "Типичная анорексичка" — более 800 тысяч человек. "Хочешь есть? Попей водички! — вот девиз анорексички!" — говорится в описании одного сообщества. "Паблик, где собрались худеющие. Остальным тут не рады", — грозно предупреждают в другой группе.

У культа худобы, как у всякой субкультуры, собственный сленг и правила. Девушек с "идеальной" фигурой дистрофика называют "бабочками". Анорексия тут — "ана", булимия — "мия", потеря веса — "отвес", его увеличение — "привес". Девушки, стремящиеся к идеальным параметрам, носят красную нить на правом запястье, а те, кто их достиг, — такую же на левом.

В каждой группе свои рецепты "правильного питания". Популярная питьевая диета, или "питька", предполагает употребление исключительно жидкой пищи. Есть различные вариации сухого голода, когда, наоборот, запрещены жидкости. Также множество вариаций диет, основанных на подсчете калорий. Одна из самых популярных — на 50 дней. Рацион — от 0 до 800 килокалорий в день, то есть съесть можно несколько огурцов, помидоров, иногда дозволяется яблоко или йогурт.

Собственные фотографии выкладывают нечасто, так как многим свои фигуры не нравятся. Довольно подробно в группах обсуждают медицинские препараты, помогающие добиться результата. Антидепрессанты перебивают аппетит, препараты для лечения и профилактики гриппа обладают "мощным побочным анорексиганным эффектом". В экстренных случаях — когда пища все-таки попала в рот — применяются слабительные и мочегонные средства.

Покупатели в торговом зале аптеки. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Содержание большинства сообществ — мотивирующие мемы, обильно приправленные фотошопом снимки худых девушек и советы бывалых анорексичек. "Бабочки, солнышки, такой вопросик. Как вы ухаживаете за своими волосами? У меня они стали тусклые, некрасивые, аж неприятно в зеркало смотреться. Анонимно, пожалуйста", — интересуется одна из пользовательниц. "Бабочки, здравствуйте. Нужна помощь. Что делать, если на пятый день голодания желтеют белки в глазах? Воды пью нормально, из нагрузок приседаю и иногда пресс качаю, но это только когда прилив сил. Меня бы это не волновало, но родители и друзья замечают и начинают промывать мозги", — жалуется другая.

Кроме того, размещают советы о том, как избежать "срыва". Среди главных рекомендаций — пить воду, почему-то чаще чистить зубы, нюхать еду, "чтобы мозг думал, что он уже поел", уходить из дома, чтобы не было соблазна подойти к холодильнику. Обсуждают способы наказания себя за "срыв". Одна из девушек сообщает, что после незапланированного приема пищи царапала скрытые под одеждой части тела бритвой, другая признается, что била себя кулаком по животу, третья бежала в туалет и вызывала у себя рвоту до боли в горле.

Кости рвали кожу

Московская студентка Юля Козлова рассказывает, что никогда не испытывала проблем с лишним весом, но всегда любила смотреть на по-настоящему худых девушек. "Я хотела быть такой, как они. Сначала прекратила есть часто, потом отучилась есть много. Для меня пища стала как камни. Я не чувствовала вкуса, не получала никакого удовольствия. Можно сказать, я питалась постами в соцсетях, посвященными худобе. Весила 50 килограммов, через пару месяцев — 40. У меня появилось чувство превосходства над другими девочками. Все едят, а я не такая, как они", — вспоминает девушка.

© Фото : из личного архива Юли КозловойЮля Козлова во время голодания
© Фото : из личного архива Юли Козловой
Юля Козлова во время голодания

По ее словам, ела она один раз в день рано-рано утром. "Вообще до очень сильного истощения я, наверное, не дошла, но помню, было чувство, что кости вот-вот кожу прорвут. В какой-то момент родители обнаружили у меня таблетки, утоляющие голод. Они меня не ругали, но папа поговорил со мной серьезно. Объяснил, что последствия могут быть очень плохими — бесплодие, непоправимый вред здоровью. Тогда я постепенно вернулась к прежнему рациону", — говорит Юля.

© Фото : аккаунт Юли Козловой в социальной сети "ВКонтакте"Юля Козлова
© Фото : аккаунт Юли Козловой в социальной сети "ВКонтакте"
Юля Козлова

Жительницу Уфы Алевтину родственники всегда называли "пампушкой". Она ни в чем себе не отказывала с детства: ела все, что хотела и когда хотела. Однажды, вернувшись из поездки на Черное море, она встала на весы и пришла в ужас: при росте 164 сантиметра весила 75 килограммов. И принялась худеть, чередуя две диеты: в один день ограничивалась только жидкостями, в другой позволяла себе кусочек шоколада. "Я быстро сбросила вес, но родители увидели, как я засовываю пальцы в рот и вызываю рвоту. Меня положили в больницу с диагнозом "нервная анорексия", — рассказывает девушка.

"Прошла обследование, пообщалась с психологом и психотерапевтом. Сначала вообще не знала, о чем с ними говорить. Потом поняла, что я слишком зависима от чужого мнения. Не принимаю себя такой, какая есть, ориентируюсь на идеалы, которые кто-то мне подсунул. Я осознала, что счастливой при своей диете я не была, радости она мне не принесла. Гораздо лучше себя ощущала, когда ела любимую еду и не ограничивала себя", — рассуждает Алевтина.

Медленные самоубийцы

Анорексия — болезнь, в основе которой — нервно-психическое расстройство. Прогрессирующее снижение веса сопровождается нарушением сна, депрессией, чувством вины при приеме пищи. Последствия — нарушение менструального цикла, мышечные спазмы, бледность кожи, ощущение холода, слабость, аритмия. В тяжелых случаях — необратимые изменения в организме вплоть до летального исхода.

Подавляющее большинство больных — девушки и женщины от 13 до 19 лет. Именно в этом возрасте подростки особенно зациклены на своей внешности. Для многих анорексичек характерны приступы булимии, когда дни и недели голодания сменяются периодами беспорядочного обжорства. Все это неминуемо ведет к расстройству пищевого поведения, нарушению обмена веществ.

Избыточный вес
© Fotolia / viperagp
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объясняет, что смертность среди больных анорексией достигает десяти-пятнадцати процентов. В психиатрии считается, что сложнее ситуация только у тех, кто страдает наркотической зависимостью. "Я бы сравнил сообщества, пропагандирующие голодание в соцсетях, с сообществами самоубийц. Мне кажется, отношение к ним правоохранительных органов должно быть одинаково нетерпимым. Фактически анорексия — такое же самоубийство, только медленное", — комментирует эксперт.

Врач-диетолог Алексей Ковальков добавляет, что диеты, рекламируемые в соцсетях, часто противоречат минимальному здравому смыслу: "Никто не соотносит эти советы с физиологией человека, с его целями. Почему-то в этом вопросе у нас доверяют соцсетям, хотя никому ведь не придет в голову лечить, например, сахарный диабет по рекомендациям пабликов". Он подчеркивает, что многие подростки фиксируются на худобе из-за идеалов красоты, которые диктуют глянцевые журналы, рекламные ролики, клипы и фильмы. Да, в некоторых случаях снижение веса необходимо, в том числе по медицинским показаниям, но худеть следует исключительно по рекомендациям и под наблюдением специалистов.

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