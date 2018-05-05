Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жару

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала, как избежать перегрева в жаркие дни. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Сейчас в ряде регионов России установилась аномально жаркая погода, что может негативно отразиться на самочувствии населения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, ведомство рекомендует россиянам ограничить физические нагрузки и пребывание на воздухе. Кроме того, специалисты советуют надевать легкую свободную одежду светлых тонов, а также не забывать про головные уборы и солнечные очки.

Роспотребнадзор также рекомендует употреблять менее калорийную пищу: отказаться от жирного и мясного, заменив их овощами, фруктами и морепродуктами. Кроме того, необходимо пить больше жидкости. При этом в ведомстве отметили, что "увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы".