Спецпредставитель президента напомнил об опасности сжигания сухой травы

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 5 мая — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов назвал опасным и бесполезным занятием сжигание травы на дачных участках.

"Мы, когда летели в Приозерск с Владимиром Андреевичем (Пучковым — главой МЧС), мы видели дым от сжигания травы. Объясняйте людям, что этого нельзя делать. Это очень опасно — возникают неконтролируемые пожары с огромным ущербом, в том числе для экологии и лесов", — сказал Иванов, обращаясь по видео-конференц-связи к начальникам региональных главных управлений МЧС в ходе открытия акции "Чистый берег".

Иванов отметил, что сжигание прошлогодней травы — бесполезное занятие, что уже доказали и ученые.

"От пала травы новая трава лучше не растет. И этот миф надо изживать. И кому это лучше делать, как не сотрудникам МЧС", — отметил спецпредставитель президента.