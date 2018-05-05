В Ленинградской области стартовала акция "Чистый берег"

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская обл.), 5 мая – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов вместе с главой МЧС России Владимиром Пучковым открыл в Ленинградской области Всероссийскую акцию "Чистый берег", которая проводится под эгидой МЧС РФ.

"Эта акция проводится не первый год. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я уже говорил, что настало время прибираться в России, и вы как раз этим занимаетесь", — заявил Иванов на открытии акции. Он поблагодарил всех ее участников, МЧС России и лично главу министерства, который поддержал проведение этой акции.

Иванов, Пучков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично приняли участие в уборке от мусора берега Ладожского озера в Приозерске. "Возьмем в руки грабли и лопаты и немного поработаем", — сказал Иванов.

Он сообщил, что в прошлом году в акции "Чистый берег" участвовали 160 тысяч добровольцев и волонтеров. "В прошлом году от мусора было очищено 6 тысяч километров прибрежной территории", — сказал спецпредставитель президента и выразил надежду, что "в этом году будет сделано не меньше".

Иванов вместе с Пучковым в режиме видеоконференцсвязи заслушал доклады руководителей территориальных органов МЧС России о готовности к началу акции. "Я еще раз хочу сказать спасибо и вам, и вашим подчиненным, и волонтерам, которые присоединились к этой акции", — сказал Иванов. Он пояснил, что эта работа уже приносит свои плоды, так как в ней участвуют молодые люди, которые уже "где попало мусорить не будут".

Глава МЧС России поручил провести разъяснительную работу с населением, чтобы люди не мусорили в местах отдыха. "Необходимо наводить порядок", — сказал Пучков.

Впервые Всероссийская акция "Чистый берег" стартовала по поручению главы МЧС России Владимира Пучкова в 2014 году. Она была организована в субъектах РФ в целях формирования бережного отношения граждан к природе, воспитания у подрастающего поколения экологической культуры. Традиционно акция проходит перед началом купального сезона и после его завершения.