Согласованная в Иркутске акция Навального прошла без происшествий

ИРКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Сторонники Алексея Навального в субботу провели в Иркутске согласованную с властями акцию, на которую собрались 250 человек, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

"Акция проводилась на площади 50-летия Октября под лозунгом "За право быть гражданином России", по данным мэрии она собрала 250 человек. Все прошло спокойно, без инцидентов", — сказал представитель администрации Иркутска.

Протестные акции проходят в субботу в ряде городов России. В Иркутске акцию согласовали на 250 участников. Организаторы – Иркутский штаб Навального — заявляют, что ней приняли участие около 500 человек. После митинга они прошли до сквера имени Кирова, где, как сообщил руководитель штаба Сергей Беспалов на своей странице в Facebook, "все спокойно гуляют".