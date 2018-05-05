Праздник Хыдырлез собрал в Крыму рекордное число участников

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время празднования крымско-татарского праздника Хыдырлез в Крыму. 5 мая 2018

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время празднования крымско-татарского праздника Хыдырлез в Крыму. 5 мая 2018

БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ), 5 мая – РИА Новости. Около 55 тысяч человек приняли участие в национальном крымско-татарском празднике Хыдырлез в Крыму, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарае проходят массовые гуляния. В прошлом году праздник собрал более 50 тысяч человек.

"В этом году рекордное число участников – около 55 тысяч. На следующий год мы будем расширять территорию, потому что не ожидали такого размаха. К празднованию также присоединяются крымчане разных национальностей", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, праздник Хыдырлез стал "точкой притяжения" для всех крымчан.

Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляниями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.

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