Для филармонии в "Зарядье" изготовили орган

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Изготовление органа для филармонии в московском парке "Зарядье" завершено, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Полностью готов орган. Производители органа уже приехали в Москву и начали изготавливать накладные под установку органа в "Зарядье", — сказал Хуснуллин. Он добавил, что забирать орган из Франции, где он изготавливался, поэтапно начнут 25 мая.

"Он очень большой по размеру и требует специальных условий для его транспортировки и установки", — добавил заммэра.

Ранее он сообщал, что филармонию на территории парка "Зарядье" откроют ко дню города.