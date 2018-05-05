Путин поприветствовал участников акции "Спасибо за верность, потомки!"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на торжественном открытии общественно-­патриотической акции-концерта "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной ко Дню Победы. Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что такие общественные инициативы "служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее родины".

IV гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в субботу вечером в Государственном Кремлевском дворце. Художественный руководитель акции – народный артист СССР Василий Лановой. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие артисты.