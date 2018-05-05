Путин поприветствовал участников акции "Спасибо за верность, потомки!"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что такие общественные инициативы "служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее родины".
IV гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в субботу вечером в Государственном Кремлевском дворце. Художественный руководитель акции – народный артист СССР Василий Лановой. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие артисты.