МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России и дал рекомендации, как избежать перегрева, соответствующее сообщение и инфографика опубликованы на сайте ведомства.

"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", — говорится в сообщении.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

"Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Кроме этого, ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки. Поездки в транспорте рекомендовано ограничить или планировать их на то время, когда температура воздуха не превышает средние значения. Чтобы избежать перегрева, следует находиться только в помещениях с кондиционером.