Лановой: акция "Бессмертный полк" с каждым годом набирает все больший вес

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сопредседатель движения "Бессмертный полк" актер Василий Лановой примет участие в концерте-акции акции "Спасибо за верность, потомки!", который состоится 5 мая в Кремлевском Дворце съездов. Актер сообщил РИА Новости, что "святое" народное движение разрастается и обретает все больший вес.

"5 мая днем в Кремлевском дворце пройдет традиционная уже встреча делегаций движения "Бессмертный полк" из всех регионов России, после встречи будет концерт, в котором я принимаю участие", — сказал Лановой, отметив, что с репертуаром он еще не определился.

По словам актера, с программой "Бессмертный полк" он уже посетил 85 городов России.

"Бессмертный полк" — замечательное движение, святое и очень народное, которое родилось не наверху, не по указке, а в недрах Сибири, в Томске в память о страшной войне и наших предках, которые спасли страну от фашизма, оно распространилось по всей России, странах бывшего СССР и за рубежом", — рассказал РИА Новости Лановой.

Актер отметил, что несмотря на то что не во всех бывших "братских" республиках СССР власти поддерживают эту гражданскую акцию, движение с каждым годом обретает все больший вес.

"Корабль" движется в нашу сторону, и он обретает все больший вес, и в будущем будет расширяться. Это вечная прекрасная память того великого поколения…", — сказал Лановой на телемосте в МИА "Россия сегодня" с представителями "Бессмертного полка" в регионах.

Комментируя свое отношение к критике движения либеральной общественностью, актер процитировал слова Александра Пушкина: "Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, неуважение оного есть постыдное малодушие".

"Я когда услышал одного музыканта, не буду называть его имя, который говорил, что надо было сдать Ленинград, в ярость пришел. А что скажут блокадники, фронтовики, как мы будем им в глаза смотреть?" — сказал Лановой.

Актер рассказал, что 9 мая он примет участие в акции "Бессмертный полк" в Москве вместе с супругой — народной артисткой РСФСР Ириной Купченко.

"Конечно, я буду участвовать. Я понесу портрет мамы, жена — портрет отца и еще своих родственников", — сказал актер.