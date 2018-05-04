Саратовских ветеранов угостили яичницей, приготовленной в топке ретропоезда

Приготовление яичницы на лопате в топке паровоза ретропоезда Воинский эшелон на железнодорожном вокзале Саратов-1. 4 мая 2018

Приготовление яичницы на лопате в топке паровоза ретропоезда Воинский эшелон на железнодорожном вокзале Саратов-1. 4 мая 2018

САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Машинисты ретропоезда "Воинский эшелон" в пятницу на железнодорожном вокзале Саратов-1 угощали ветеранов Великой Отечественной войны и других гостей яичницей, приготовленной на лопате в топке паровоза, рассказали РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

"Сегодня утром в честь Дня Победы ретропоезд "Воинский эшелон", сформированный на Приволжской железной дороге, прибыл на железнодорожный вокзал Саратов-1. Машинисты готовили на лопате в топке паровоза яичницу и угощали молодежь и фронтовиков", — сказала собеседница агентства.

Местное ИА "Регион 64" сообщило, что поджаренные на лопате в печи хлеб и яйца железнодорожники предложили отведать губернатору области Валерию Радаеву, но глава региона вежливо отказался, заметив, что этим завтраком можно угостить фронтовиков и молодежь.

"Губернатор присутствовал на мероприятии и поздравлял там ветеранов", — пояснили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Как сообщила пресс-служба губернатора, ретропоезд "Воинский эшелон" на станции Саратов-1 встречали тысячи саратовцев – ветераны, молодежь, горожане, пришедшие на праздник целыми семьями.

"В рамках мероприятия Валерий Радаев осмотрел передвижную экспозицию, пообщался с ветеранами, молодежью, детьми. По случаю праздника горожан и артистов угощали огромным тортом – точной копией того, которым саратовцы встречали солдат-победителей в мае 1945 года", — говорится в сообщении.

Акция "Воинский эшелон" проводится РЖД при поддержке государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" и Российского военно-исторического общества и посвящена 75-летию со дня начала Сталинградской битвы и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция стартовала 18 апреля. На пути следования эшелона – 25 городов Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Агитбригада поезда организует для горожан концерты, также работают тематические выставки. Рейс завершится 9 мая в городе-герое Волгограде.

"Воинский эшелон" состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Все желающие могут увидеть такие образцы военной техники времен войны, как танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубицу-пушку.