Саратовских ветеранов угостили яичницей, приготовленной в топке ретропоезда

САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Машинисты ретропоезда "Воинский эшелон" в пятницу на железнодорожном вокзале Саратов-1 угощали ветеранов Великой Отечественной войны и других гостей яичницей, приготовленной на лопате в топке паровоза, рассказали РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД).
Местное ИА "Регион 64" сообщило, что поджаренные на лопате в печи хлеб и яйца железнодорожники предложили отведать губернатору области Валерию Радаеву, но глава региона вежливо отказался, заметив, что этим завтраком можно угостить фронтовиков и молодежь.
Как сообщила пресс-служба губернатора, ретропоезд "Воинский эшелон" на станции Саратов-1 встречали тысячи саратовцев – ветераны, молодежь, горожане, пришедшие на праздник целыми семьями.
"В рамках мероприятия Валерий Радаев осмотрел передвижную экспозицию, пообщался с ветеранами, молодежью, детьми. По случаю праздника горожан и артистов угощали огромным тортом – точной копией того, которым саратовцы встречали солдат-победителей в мае 1945 года", — говорится в сообщении.
"Воинский эшелон" состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Все желающие могут увидеть такие образцы военной техники времен войны, как танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубицу-пушку.