Инвалидам могут полностью возместить стоимость слуховых аппаратов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в пятницу внесли в Госдуму законопроект о полных компенсациях за технические средства реабилитации (ТСР) для инвалидов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Граждане, у которых возникает необходимость приобретения такого TCP, сталкиваются с тем, что максимальная компенсация составляет половину стоимости TCP. Настоящий проект федерального закона направлен на устранение указанного положения, при котором граждане наделены неравными правами в части получения соответствующих гарантий по компенсации приобретения технических средств реабилитации", — сообщается в пояснительной записке.

Таким образом, эсеры предлагают определить суммы выплат на федеральном уровне с учетом полной стоимости ТСР.

В документе также отмечается, что на сегодняшний момент суммы выплат на приобретение ТСР устанавливаются отделениями Фонда социального страхования (ФСС) в субъектах федерации и существенно различаются по регионам.

Например, согласно данным ФСС, в Москве сумма компенсации за самостоятельно приобретенные слуховые аппараты (в зависимости от модели) составляет 51 236, 60 рублей, в Московской области данная компенсация составляет 149 539, 50 рублей, в Томской области — 20 328, 00 рублей, в Ивановской области — 26 035, 83 рублей, в Республике Крым — 25 155, 59 рублей и так далее.

"Конечно, это несправедливо. Права и возможности людей с инвалидностью не должны зависеть от места их жительства. Тем более, они не должны оплачивать необходимые для полноценной жизни средства реабилитации за свой счет, социальные гарантии в этой сфере должны полностью выполняться", — цитирует лидера фракции СР, одного из автора инициативы Сергея Миронова пресс-служба эсеров.