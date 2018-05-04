Инвалидам могут полностью возместить стоимость слуховых аппаратов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в пятницу внесли в Госдуму законопроект о полных компенсациях за технические средства реабилитации (ТСР) для инвалидов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Таким образом, эсеры предлагают определить суммы выплат на федеральном уровне с учетом полной стоимости ТСР.
В документе также отмечается, что на сегодняшний момент суммы выплат на приобретение ТСР устанавливаются отделениями Фонда социального страхования (ФСС) в субъектах федерации и существенно различаются по регионам.
"Конечно, это несправедливо. Права и возможности людей с инвалидностью не должны зависеть от места их жительства. Тем более, они не должны оплачивать необходимые для полноценной жизни средства реабилитации за свой счет, социальные гарантии в этой сфере должны полностью выполняться", — цитирует лидера фракции СР, одного из автора инициативы Сергея Миронова пресс-служба эсеров.