Назван состав совета директоров Корпорации развития Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин озвучил состав совета директоров Корпорации развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Генеральным директором АО "Корпорация развития Нижегородской области" стал Максим Тевс. Кроме самого Никитина, в состав совета директоров вошли и.о. вице-губернатора Евгений Люлин, министр земельных и имущественных отношений региона Сергей Баринов, генеральный директор Торгово-промышленной палаты области Дмитрий Краснов, председатель комитета по бюджету и налогам областного ЗС Александр Шаронов, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Михаил Гапонов, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ПФО Сергей Бочаров и заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследования экономики и культуры, городского развития и креативных индустрий" МГУ имени Ломоносова Сергей Капков.

"Я принял решение о формировании состава совета директоров Корпорации развития Нижегородской области, потому что инвестиционная привлекательность — это комплексный вопрос с большим количеством разнонаправленных составляющих. Уникальный опыт и компетенции каждого члена совета директоров Корпорации развития в сумме дадут мощный синергетический эффект для всего региона", — цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

По его словам, создание корпорации позволит реализовывать инструменты инвестиционной политики с целью сокращения издержек инвесторов при создании новых предприятий и развития существующих.

Решение о создании АО "Корпорация развития Нижегородской области" было объявлено врио губернатора Нижегородской области Никитиным во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона 26 декабря 2017 года.

Никитин был назначен врио главы региона 26 сентября 2017 года. Выборы главы Нижегородской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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