АСИ совместно с партнерами разработают систему ухода за пожилыми людьми

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Сбербанком, ВЭБом и благотворительными фондами разрабатывают проект системы долговременного ухода за пожилыми людьми, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы готовы будем тоже вам представить новый проект системы долговременного ухода, активное долголетие, который сегодня готовим вместе со Сбербанком, Внешэкономбанком и с благотворительными фондами. У нас уже отобраны шесть пилотных регионов, которые готовы будут эту модель внедрять",- приводятся ее слова в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.

Чупшева уточнила, что проект затронет сферы как стационарных, так и не стационарных учреждений. По словам главы АСИ, новая система будет формировать точки "активного долголетия", где люди смогут получить необходимые программы реабилитации, провести свой культурный досуг, а также пройти интересные для них программы социальной адаптации и психологической поддержки.

"Это будут абсолютно современные площадки, как те же самые технопарки для детей, где детям интересно и они вместе работают в команде. То же самое мы хотим сделать для наших пожилых людей, где они чувствовали бы себя востребованными, нужными и, действительно, могли активно вести свой образ жизни и общаться с друзьями, коллегами, партнёрами", — объяснила Чупшева.

"Этот проект тоже планируем в течение трёх лет реализовать по всей стране, во всех регионах, и привлечь частные инвестиции на инфраструктуру в социальной сфере. И самое главное, о чём Вы тоже говорили на Госсовете по конкурентоспособности, – привлечь сюда, безусловно, негосударственных поставщиков, обучить их, сформировать для них понятные стандарты оценки качества. Самое главное, чтобы люди действительно получали качественную услугу, и все, кому требуется и кому она нужна, могли её получить в своём регионе",- подытожила глава АСИ.