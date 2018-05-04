АСИ намерено помогать регионам внедрять новые технологии

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи. 4 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи. 4 мая 2018

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено продолжать сотрудничество с регионами в области развития и внедрения технологий, заявила глава агентства Светлана Чупшева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В агентстве сегодня сформированы и компетенции, и практики, и проекты, которые могут быть использованы и по масштабированию проектов по подготовке квалифицированных кадров, и по технологическому прорыву, который мы должны обеспечить в ближайшее время в нашей стране", — сказала Чупшева, которую цитирует пресс-служба Кремля.

Речь идет о проектах "Национальная технологическая инициатива" (НТИ) и подготовке молодых профессионалов в рамках движения WorldSkills, пояснила Чупшева.

"Мы видим основную, наверное, нашу задачу – ближе работать с регионами, потому что именно в регионах мы сегодня формируем среду, сообщество, которое готово инициировать такие проекты, внедрять их и участвовать в их реализации", — отметила глава АСИ.

В части регионального развития АСИ также намерено сосредоточиться на проектах формирования комфортной городской среды. "Мы готовы будем сформировать тысячу проектных команд в нашей стране за ближайшие 3–4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и, действительно, с формированием таких точек притяжения", — пояснила Чупшева.

АСИ также намерено содействовать технологическим стартапам: формировать и искать спрос у крупных компаний, промышленных предприятий на внедрение новые технологий, заключила она.