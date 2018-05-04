В акции "Бессмертный полк" в Подмосковье поучаствуют более миллиона человек

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Около 1,5 миллиона человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Подмосковье в День Победы, сообщается на сайте правительства Московской области.
"По предварительным оценкам в акции примет участие порядка 1,5 миллиона человек со всей Московской области из 67 муниципальных образований и городских округов. Самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах. Порядка 1000 членов ВОД "Волонтеры Победы" Московской области в день проведения акции будут сопровождать ветеранов в 25 муниципальных образованиях", – говорится в сообщении.
В регионе уже началась раздача георгиевских ленточек, в которой активно участвуют подмосковные юнармейцы и волонтеры. По всей Московской области проходят встречи юнармейцев и молодежи с ветеранами, поясняется на сайте.
Также в преддверии Дня Победы в Московской области проходил конкурс видеоработ "Наследник Победы" среди воспитанников военно-патриотических клубов. В конкурсе приняли участие более двух тысяч юнармейцев. Жюри определило по три победителя в трех номинациях, а также обладателя Гран-при конкурса, представившего ролик, набравший наибольшее количество просмотров, добавили в ведомстве.
"Важно помнить свои корни, помнить какой ценой досталась Победа. Большая ответственность идти в "Бессмертном полку" с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки. Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработ о сохранении истории России, примут участие в экскурсионном обучающем туре по городам Европы с участием в шествии "Бессмертный полка" в Берлине", – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В районе 10.40 по московскому времени вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.
Открывали воздушную часть парада вертолеты, которые вылетели из подмосковной Кубинки в районе 10 утра.
Далее в строю шли самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны. "Изюминкой" парада станет пара новейших истребителей Су-57(на фото), которые впервые пролетят над главной площадью страны.
Вся военная техника прилетела к назначенный точкам в строго запланированное время.
На аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8 (на фото), Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.
Экипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой "болтанкой", когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами, и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.
Летчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время.
В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Впервые во время репетиции парада можно было увидеть модернизированные многоцелевые истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Следом за вертолетами пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС (на фото).
В параде примут участие истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 (на фото), бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.
Для выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
В апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабино.