В Нижнем Новгороде стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Старт патриотической акции был дан на площади Жукова, где прошел торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине великой Победы.
"Георгиевская ленточка является связующей нитью поколений, это символ памяти и гордости за победу наших дедов. Нижегородцы относятся к акции "Георгиевская ленточка" с искренним теплом и благодарностью: все останавливаются, благодарят, берут ленточки не только для себя, но для детей, внуков, друзей. Прикрепляя георгиевскую ленточку, мы все чувствуем свою причастность к общей памяти и общему подвигу наших предков", — приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Дениса Москвина.
В сообщении отмечается, что волонтеры не просто вручают прохожим георгиевские ленточки, но и рассказывают об истории и значении этого воинского символа, поясняют, как их следует правильно носить. Всего в Нижегородской области волонтеры "Единой России" планируют раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек.
У стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.
Автор идеи проведения акции "Георгиевская ленточка", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, журналист и радиоведущий, ветеран "Иновещания" Леонид Сиган и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева призвала внимательнее относиться к символу Победы. По ее словам, организаторы акции и волонтеры должны рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. "Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", - отметила Разуваева.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.
С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
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