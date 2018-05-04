Крымские пограничники объяснили досмотр судов в Керченском проливе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Как сообщило крымское погрануправление ФСБ, замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало.
Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.
Кроме того, проверки препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.
При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. Их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.
Жалобы Украины
Как рассказали в Киеве, с 30 апреля российские пограничники в Азовском море ежедневно останавливают для досмотра суда, следующие на Украину.
"Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра", — говорится в заявлении Госпогранслужбы.
Оправданная мера
Как считает политолог, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук, усиление мер безопасности в Керченском проливе — оправданная мера.
По его словам, введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив станет большим раздражителем для Киева и украинских радикалов.
Он также считает, что система безопасности в регионе должна быть усиленной, пока киевские власти враждебно относятся к России.
В свою очередь, депутат Дмитрий Белик считает, что украинские власти должны поблагодарить Россию за то, что после захвата крымского рыболовецкого судна "Норд" ее суда лишь досматриваются в Керченском проливе.
По его мнению, Украина сама сделала все возможное, чтобы Россия в рамках международного права защищала свои суда и своих граждан.
"Если украинским флибустьерам кажется, что Россия не будет реагировать на угрозы атаковать Крымский мост, на призывы брать на абордаж российские суда, то они ошибаются, это очевидно", — заключил Белик.
В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под флагом России. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Киев продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.
Ожидаемый ответ
Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык считает, что такой ответ был ожидаемым после "разбоя, пиратства в отношении российских рыболовецких судов".
По его словам, досмотр — проверка груза и идентификация судового списка, то есть каждого человека на борту — находится в рамках не только российского законодательства, но и международного морского права.
Эксперт отметил, что корабли проходят и по территории России, и под стратегическим объектом — Крымским мостом — поэтому проверка должна быть.
"Ну и заодно нашим украинским "братьям" демонстрируется, что на любые их "шутки" будет даваться достаточно жесткий ответ", — заключил Ченнык.
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