Крымские пограничники объяснили досмотр судов в Керченском проливе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Как сообщило крымское погрануправление ФСБ, замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало.

Отмечается, что ФСБ работает в Керченском проливе в штатном режиме.

Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

Кроме того, проверки препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.

При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. Их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

Жалобы Украины

Как рассказали в Киеве, с 30 апреля российские пограничники в Азовском море ежедневно останавливают для досмотра суда, следующие на Украину.

"Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра", — говорится в заявлении Госпогранслужбы.

Оправданная мера

Отмечается, что 30 апреля российский пограничный сторожевой корабль якобы остановил в Керченском проливе теплоход, который следовал по маршруту Греция — Украина. В Госпогранслужбе отметили, что в этот же день российские пограничники также остановили для проверки теплоход, следовавший по маршруту Израиль — Украина, а на следующий день — судно, которое направлялось на Украину из Италии.

Как считает политолог, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук, усиление мер безопасности в Керченском проливе — оправданная мера.

По его словам, введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив станет большим раздражителем для Киева и украинских радикалов.

Он также считает, что система безопасности в регионе должна быть усиленной, пока киевские власти враждебно относятся к России.

В свою очередь, депутат Дмитрий Белик считает, что украинские власти должны поблагодарить Россию за то, что после захвата крымского рыболовецкого судна "Норд" ее суда лишь досматриваются в Керченском проливе.

"Любой адекватный человек понимает, что захват судна "Норд" — это пиратство в чистом виде", — сказал он.

По его мнению, Украина сама сделала все возможное, чтобы Россия в рамках международного права защищала свои суда и своих граждан.

"Если украинским флибустьерам кажется, что Россия не будет реагировать на угрозы атаковать Крымский мост, на призывы брать на абордаж российские суда, то они ошибаются, это очевидно", — заключил Белик.

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под флагом России. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Киев продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.

Ожидаемый ответ

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык считает, что такой ответ был ожидаемым после "разбоя, пиратства в отношении российских рыболовецких судов".

"Причем российская сторона еще дала время на размышления — ведь ответить можно было и раньше", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его словам, досмотр — проверка груза и идентификация судового списка, то есть каждого человека на борту — находится в рамках не только российского законодательства, но и международного морского права.

Эксперт отметил, что корабли проходят и по территории России, и под стратегическим объектом — Крымским мостом — поэтому проверка должна быть.

"Ну и заодно нашим украинским "братьям" демонстрируется, что на любые их "шутки" будет даваться достаточно жесткий ответ", — заключил Ченнык.

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