Анастасия Заворотнюк поддержала участницу проекта "Ты супер!"

Анастасия Заворотнюк и Александра Кирильчук на съемках шоу Ты супер!

Анастасия Заворотнюк и Александра Кирильчук на съемках шоу Ты супер!

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк поучаствовала в съемках вокального конкурса "Ты супер!".

Заворотнюк появилась на сцене, чтобы поддержать 11-летнюю Александру Кирильчук. Конкурсантка с детства занимается вокалом, ездит на различные музыкальные фестивали и привозит оттуда множество наград. Звездная наставница приехала на съемочную площадку и подарила юной вокалистке серебряную цепочку с бабочкой.

"Саша, ты очень красивая и невероятно талантливая! Я знаю, как сложно принимать решения членам жюри, ведь я сама была в этом кресле на конкурсе "Ты супер! Танцы". Девушкам на удачу принято дарить украшения, я надеюсь, что этот подарок всегда будет с тобой и поможет победить!" — напутствовала участницу конкурса Анастасия Заворотнюк.

© PR НТВ Участница шоу "Ты супер!" Александра Кирильчук © PR НТВ Участница шоу "Ты супер!" Александра Кирильчук

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ, международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Встречу Александры Кирильчук и Анастасии Заворотнюк зрители НТВ смогут увидеть в субботу, 5 мая, в 20:00.