В Крыму сшили самую большую женскую феску в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму сшили самую большую крымско-татарскую женскую феску (национальный головной убор) в мире, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Феска будет презентована на крымско-татарском национальном празднике Хыдырлез, который пройдет в Бахчисарае 5 мая.

"На праздновании крымско-татарского национального праздника Хыдырлез организаторы вынесут символ торжества — феску, женский национальный головной убор, диаметром 1,5 метра и высотой 60 см. Она пошита специально для Хыдырлеза из красного бархата и станет самой большой в мире", — рассказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, специально для этой фески была изготовлена монетка с эмблемой Хыдырлеза, которую пришьют к головному убору. Подобные монетки являются традиционным украшением крымско-татарских национальных головных уборов.

"В этом году к феске прикрепим монету с изображением эмблемы Хыдырлеза, а во все последующие будем прикреплять подобные украшения с названием праздника и датой. Уверен, что это очень символично для такого праздника, который по сути своей в первую очередь является семейным", — подчеркнул Бальбек.

Депутат ГД также отметил, что феска олицетворяет собой материнство и женственность.

Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляниями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.