Социологи выяснили, верят ли россияне, что Путин прислушивается к их мнению

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более половины россиян считают, что президент России Владимир Путин, принимая решения, руководствуется мнением граждан, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Исследование показало, что, по мнению 54% россиян, Путин в своих действиях в первую очередь руководствуется мнением граждан, 33% считают, что мнение россиян для него неважно, 13% затруднились ответить на вопрос.

По мнению 37% опрошенных, Путин справляется с обязанностями президента лучше, чем в предыдущие сроки, 43% считают, что так же, 9% респондентов полагают, что хуже.

Также, по мнению 52% опрошенных, в окружении Путина есть люди, влияющие на его решения, противоположного мнения придерживаются 30%, затруднились ответить на вопрос 18% респондентов.

Опрос "ФОМнибус" проводился 22 апреля 2018 года среди 1,5 тысячи респондентов из 100 населенных пунктов 43 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.