Росмолодежь выдаст гранты русскоязычным молодым людям за рубежом

НОВОСИБИРСК, 4 мая — РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует в этом году сформировать сообщество живущих за рубежом русскоязычных молодых людей, которые хотят реализовать различные проекты, сообщила замглавы агентства Екатерина Драгунова в пятницу на окружном совещании в Новосибирске.

"Мы в этом году будем формировать сообщество тех ребят, которые живут за рубежом, но очень хотят с нами общаться. Таких очень много. Допустим, они мне пишут "ВКонтакте": "Почему мы не можем получать гранты". У них много интересных проектов и они задаются вопросом "что можно сделать, живя за границей, для таких же русских ребят, как я"", — сказала она.

Драгунова отметила, что вынуждена отвечать таким людям, что гранты Росмолодежь распределяет только гражданам России.

"Хотя очень хочется их поддержать. Мы сейчас договариваемся с различными фондами, которые работают с иностранцами, чтобы все-таки получилось поддержать какие-то их инициативы именно там, за рубежом", — добавила Драгунова.