Под Архангельском уборщица заставила подростков убрать за собой

МУРМАНСК, 4 мая – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против уборщицы вокзала станции Удима, которая в состоянии алкогольного опьянения удерживала намусоривших подростков, пока те не убрали за собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, пятеро несовершеннолетних 2002 года рождения зашли в помещение вокзала на станции Удима Котласского района Архангельской области.

"Уборщица станции, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, решив, что подростки намусорили, встала в дверях и заявила, что не выпустит их из помещения, пока они не наведут порядок", — рассказали в пресс-службе.

Женщина разрешила подросткам уйти из здания вокзала только после того, как они выполнили ее требования. Однако действия технического сотрудника станции были признаны незаконными, против нее возбудили дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетних".