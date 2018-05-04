В Совфеде попросили не лишать соцвыплат находящихся в СИЗО женщин с детьми

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов обратился к главе Минюста Александру Коновалову и директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой предусмотреть в концепции реформирования уголовно-исполнительной системы возможность социальных выплат беременным и женщинам с детьми, находящимся в СИЗО.
Как говорится в письмах, направленных Кутеповым на имя Коновалова и Корниенко, эта проблема в числе других, касающихся условий содержания под стражей и отбывания наказания беременными и женщинами с детьми, была выявлена уполномоченными по правам ребенка субъектов РФ.
Кутепов просит рассмотреть возможность предусмотреть общение заключенных женщин с детьми и родственниками через интернет (например, с помощью Skype), а также расширить основания применения такой меры пресечения как домашний арест для беременных и женщин с детьми.