В Совфеде попросили не лишать соцвыплат находящихся в СИЗО женщин с детьми

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов обратился к главе Минюста Александру Коновалову и директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой предусмотреть в концепции реформирования уголовно-исполнительной системы возможность социальных выплат беременным и женщинам с детьми, находящимся в СИЗО.

Как сообщил Кутепов РИА Новости, речь идет, в частности, о пособиях по беременности и родам, по рождению ребенка и по уходу за ним, которых находящиеся в СИЗО женщины лишены.

Как говорится в письмах, направленных Кутеповым на имя Коновалова и Корниенко, эта проблема в числе других, касающихся условий содержания под стражей и отбывания наказания беременными и женщинами с детьми, была выявлена уполномоченными по правам ребенка субъектов РФ.

Также региональные детские омбудсмены указали, что отсутствует возможность оформления свидетельства о рождении и полиса ОМС на ребенка, родившегося в местах заключения, врачи-педиатры в штате СИЗО отсутствуют, а участковые педиатры отказываются наблюдать детей в учреждениях ФСИН, отметил Кутепов. Сенатор также подчеркнул, что, по данным омбудсменов, в СИЗО отсутствуют условия для приготовления пищи детям, опекуны зачастую отказываются привозить детей в колонии на свидание с отбывающими наказание матерями, что препятствует их общению с родителями.

Кутепов просит рассмотреть возможность предусмотреть общение заключенных женщин с детьми и родственниками через интернет (например, с помощью Skype), а также расширить основания применения такой меры пресечения как домашний арест для беременных и женщин с детьми.