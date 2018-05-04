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Общество

Участники Тотального диктанта-2018 не побили антирекорд по ошибкам

12:0004.05.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант в аудитории Новосибирского государственного университета В Новосибирске. Архивное фотоУчастники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант в аудитории Новосибирского государственного университета В Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Половина написавших Тотальный диктант хотя бы в одной из трёх частей допустили ошибки, тем не менее антирекорд по ошибкам остается у писавших диктант в 2015 году сообщили в пресс-службе проекта.

Автор текста для образовательной акции Тотальный диктант-2018 писательница Гузель Яхина в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автор текста "Тотального диктанта-2018" рассказала о впечатлениях от акции
"В каждой из частей было по одному месту, где орфографические ошибки допустили около половины писавших диктант, а также два-три места, в которых ошибки допускали около 20% участников",- говорится в пресс-релизе.

Там добавили, что это не рекорд по ошибкам, в 2015 году неправильное написание слов "вполоборота" и "вполуха" встречалось гораздо чаще (78 и 71 % соответственно).

Как добавили в пресс-службе проекта, в этом году самыми частыми ошибками в диктанте стали правила написания одной или двух "н" в причастиях и отглагольных прилагательных, слитное и раздельное написание "не".

Там отметили, что более 16 тысяч человек написали тотальный диктант онлайн. Автоматическую проверку текста обеспечивают веб-сервис проверки правописания "Орфограммка" и технология электронных диктантов. Их алгоритм максимально приближен к проверке филологами, которая предусматривает различные варианты написания слов и расстановки знаков препинания, говорится в сообщении.

"Ощущал себя диктатором": в 76 странах прошел "Тотальный диктант"
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Забайкальском государственном университете
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.Народная артистка РФ Ирина Муравьева читает текст диктанта на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВпервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.Билет на троллейбус в котором прошла ежегодная образовательная акция по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 на Ангарском перевале в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНекоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Некоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанк"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 возле ледокола Ленин в Мурманске
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.Участницы ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАктер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).Актер и певец Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан во время ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБоярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018, прошедшей в троллейбусе на Ангарском перевале
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Боярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.Участница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
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