Инвалид-колясочник из России намерен покорить Южный полюс

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российский инвалид-колясочник первым в мире может достичь Южного полюса, используя только силу рук и находясь в кресле-санях, в январе 2019 года, заявил в интервью РИА Новости полярный путешественник и основатель Клуба "Приключение" Дмитрий Шпаро.
По его словам, подобное путешествие состоялось в 2000 году, когда Матвей Шпаро (сын Дмитрия Шпаро), путешественник Борис Смолин и инвалид-колясочник Игорь Кузнецов на лыжах пересекли Гренландию. Это стало первым достижением такого рода в мире.
"Собираемся в ноябре полететь в Антарктиду и 7 января 2019 года по соседству с американской станцией Амундсен-Скотт поднимем флаг России. Достижения инвалидов важнее достижений здоровых людей – это наша философия", – заключил Шпаро.
Полностью текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 12.00 мск.