Генпрокурор Чайка заработал в 2017 году почти 12 миллионов рублей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка в 2017 году заработал более 11,7 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на сайте ведомства.

В 2016 году доход генпрокурора составил 9,275 миллиона рублей.

Согласно документу, в 2017 году Чайка заработал 11 миллионов 724 тысячи 660 рублей. Его супруга задекларировала такую же сумму, как и в прошлом году — 8,28 миллиона рублей.

В собственности у генпрокурора находится автомобиль "ГАЗ-13". Его супруга в долевой собственности владеет квартирой площадью 203,6 квадратных метров, а также нежилым помещением площадью 175,3 квадратных метра.