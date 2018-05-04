Военные музыканты исполнят на параде Победы 40 музыкальных произведений

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Военные музыканты в ходе парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве исполнят 40 музыкальных произведений, сообщил РИА Новости начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ полковник Тимофей Маякин.

"До 40 произведений будет на параде исполнено. Парад – это воинский ритуал, его проведение строго регламентировано общевоинским уставом. Поэтому будет играть как обязательная для исполнения музыка — это государственный гимн Российской Федерации, "Славься" Михаила Глинки, — также будут исполняться встречные и строевые марши для прохождения пеших колонн, марши для прохождения техники и пролета авиации", — сказал Маякин.

По его словам, особенность коллективов Военно-оркестровой службы ВС РФ заключается еще и в том, что ее музыканты учат все произведения наизусть. "Работа кропотливая, тяжелая, но мы справляемся", — добавил Маякин.

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