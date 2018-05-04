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Общество

На Сахалине зоозащитница выходила лисят, которых оставили на помойке

09:3004.05.2018
(обновлено: 10:06 04.05.2018)
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© Фото : Sakhalin.infoЛисенок, найденный возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-СахалинскеЛисенок, найденный возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске
© Фото : Sakhalin.info

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая – РИА Новости. Защитница животных из Южно-Сахалинска Анна выхаживает двоих новорожденных лисят, которых кто-то выбросил на помойку. В ближайшее время животных отправят в реабилитационный центр под Санкт-Петербургом.

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Житель планировочного района Новоалександровск в Южно-Сахалинске нашел лисят в картонной коробке возле мусорных контейнеров. Молодой человек забрал детенышей и сначала обратился в городской зоопарк, который отказался принять животных, а затем попытал счастья в приютах для собак и кошек. Через сообщество волонтеров он вышел на Анну, у которой дома уже живет лиса, и она имеет большой опыт по выхаживанию диких животных.

"Лисята, как известно, рождаются лишь раз в год, в апреле, то есть этим, а мы выяснили, что это два мальчика, не больше месяца, они совсем еще малыши, дикой жизни не знали, очень привязаны к людям, даже почти не кусаются, ласковые", — рассказала РИА Новости девушка.

© Фото : Sakhalin.infoЛисенок, найденный возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске
© Фото : Sakhalin.info
Лисенок, найденный возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске

Пока они живут в ее квартире, девушка оборудовала для них клетку, чтобы никуда не залезли и ничего не погрызли. Лисы – очень шумные животные, особенно по ночам, все время норовят что-то рыть и скулят, малыши могут скулить даже сквозь сон, говорит Анна. Но девушка ко всему этому была готова, поэтому терпеливо сносит все их капризы, водит на прививки к ветеринару.

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Взрослая лиса, которая уже почти два года живет у Анны, поначалу ревновала к новоселам в квартире, однако в последнее время стала подходить к ним, интересоваться. Эту лису Анна забрала домой уже взрослой, после того как от нее устали предыдущие владельцы. А вообще ее когда-то также нашли у дороги, единственную выжившую из всего помета. Но и это не первый случай в практике воспитания лис у волонтера Анны. Первого лиса они с мужем буквально вырвали у стаи собак и выходили.

© Фото : Sakhalin.infoЛисята, найденные возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске
© Фото : Sakhalin.info
Лисята, найденные возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске

"В дикой природе лисятам уже не выжить, так считают многие специалисты, с которыми я разговаривала, поэтому и речи быть не может о том, чтобы выпускать их в естественную среду обитания. Эти малыши без человека уже не проживут", — говорит зоозащитница.

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Девушке уже удалось договориться с одним из лучших в стране реабилитационных центров для диких зверей – "Велес", который располагается под Санкт-Петербургом. После всех прививок и оформления необходимых документов, примерно в начале июня лисят готовы принять специалисты этого учреждения. У сахалинских зоозащитников уже был опыт передачи туда животных – на ПМЖ туда уехали медведица Джина и лиса Алиса.

Волонтеры предполагают, что лисята оказались на помойке, потому что кто-то просто не смог за ними ухаживать, лисы очень проблемные животные, шумные, сильно пахнущие, роющие и грызущие. А молодой человек из Новоалександровска, который и нашел животных, говорит, что там живет мужчина, который разводит лис и продает на притравку для тренировки охотничьих собак, стоимость такого лисенка на рынке – порядка 40 тысяч рублей. Возможно, выброшенные лисята — результат разведения, волонтеры сейчас пытаются найти заводчика.

© Фото : Sakhalin.infoЛисята найденные возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске
© Фото : Sakhalin.info
Лисята найденные возле мусорных контейнеров на улице 3-й Институтской района Новоалександровск в Южно-Сахалинске
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